Korian Villa Evora à Chartres (28)
Maison de retraite / EHPAD à Chartres (28)
24, RUE DU GÉNÉRAL PATTON, 28000 Chartres
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