Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chevigny-Saint-Sauveur
Ma mère a vécu une année aux Tonnelles où elle s'est beaucoup plue Directrice.cadres administratifs . soignants ainsi que tous ceux qui travaillent dans cet établissement sont particulièrement attentis et à l'écoute Le lieu est convivial Je les remercie toutes et tous Bernard Germain
Par Bernard G. • Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur
facile a se garer et se trouve au centre de la ville
Par Jacques P. • Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur
Cet établissement pour personnes âgées est bien adapté pour accueillir nos aînés dans de bonnes conditions
Par Jacques C. • Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur