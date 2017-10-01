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Maisons de retraite / EHPAD à Chevigny-Saint-Sauveur (21800)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chevigny-Saint-Sauveur

Très bien ma maman a été

Par Arlette C. Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur

Ma mère a vécu une année aux Tonnelles où elle s'est beaucoup plue Directrice.cadres administratifs . soignants ainsi que tous ceux qui travaillent dans cet établissement sont particulièrement attentis et à l'écoute Le lieu est convivial Je les remercie toutes et tous Bernard Germain

Par Bernard G. Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur

Établissement très bien

Par Loryna M. Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur

facile a se garer et se trouve au centre de la ville

Par Jacques P. Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur

Cet établissement pour personnes âgées est bien adapté pour accueillir nos aînés dans de bonnes conditions

Par Jacques C. Residence Les Tonnelles , Chevigny-Saint-Sauveur

Maisons de retraite / EHPAD proche de Chevigny-Saint-Sauveur

Départements proche de de Côte-d'Or