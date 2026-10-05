La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la Residence Les Tonnelles dispose d'une unité protégée spécifiquement dédiée à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette unité sécurisée propose un accompagnement adapté avec notamment des ateliers mémoire pour stimuler les fonctions cognitives des résidents.

Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ? L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de trois aides principales : l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour la dépendance, l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) pour les personnes aux ressources modestes, et l'APL ou l'ALS pour le logement. Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge mensuel.