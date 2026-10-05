Residence Les Tonnelles à Chevigny-Saint-Sauveur (21)
4.5 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Chevigny-Saint-Sauveur (21)
19 RUE MEURSAULT, 21800 Chevigny-Saint-Sauveur
Les points forts de l'établissement
Unité protégée pour personnes atteintes d'Alzheimer Jardin clos arboré et établissement sécurisé Habilité APA, ASH et APL/ALS
À propos de l'établissement
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Residence Les Tonnelles
Questions fréquentes
La résidence accueille-t-elle les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la Residence Les Tonnelles dispose d'une unité protégée spécifiquement dédiée à l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés. Cette unité sécurisée propose un accompagnement adapté avec notamment des ateliers mémoire pour stimuler les fonctions cognitives des résidents.
Quelles aides financières peut-on solliciter pour cet établissement ?
L'établissement est habilité à recevoir les bénéficiaires de trois aides principales : l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) pour la dépendance, l'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) pour les personnes aux ressources modestes, et l'APL ou l'ALS pour le logement. Ces dispositifs permettent de réduire significativement le reste à charge mensuel.
Est-il possible de réserver un séjour temporaire pour soulager un aidant familial ?
Oui, la résidence dispose d'une place dédiée à l'hébergement temporaire ou court séjour, en plus de ses 67 places en hébergement permanent. Cette formule permet aux familles aidantes de bénéficier d'un répit tout en garantissant un accompagnement professionnel à leur proche pendant la durée du séjour.
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