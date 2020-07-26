J’interviens régulièrement dans de nombreux EHPAD en Bourgogne, et Les Terrasses de Suzon se distinguent clairement par la qualité exceptionnelle de leur personnel, de leur service et des activités proposées. C'est toujours propre et on est détendu. Une équipe souriante, attentionnée, à l’écoute, toujours prête à tout mettre en œuvre pour le bien-être des résidents. C’est un vrai bonheur d’y venir pour partager un moment de magie : les sourires, la bienveillance et l’ambiance chaleureuse rendent chaque intervention unique. Bravo à toute l’équipe pour votre engagement et votre humanité, vous êtes le top du top !

Par Le M. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux