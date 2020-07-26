Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Messigny-et-Vantoux
J’interviens régulièrement dans de nombreux EHPAD en Bourgogne, et Les Terrasses de Suzon se distinguent clairement par la qualité exceptionnelle de leur personnel, de leur service et des activités proposées. C'est toujours propre et on est détendu. Une équipe souriante, attentionnée, à l’écoute, toujours prête à tout mettre en œuvre pour le bien-être des résidents. C’est un vrai bonheur d’y venir pour partager un moment de magie : les sourires, la bienveillance et l’ambiance chaleureuse rendent chaque intervention unique. Bravo à toute l’équipe pour votre engagement et votre humanité, vous êtes le top du top !
Par Le M. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux
Bon accueil de l'équipe, établissement très agréable. Notre choix s'est porté sur un EHPAD plus près pour des raisons pratiques à regret.
Par Q L. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux
Lors d' une mission , j ai été agréablement surprise ,bon accueil des soignants ,bonne prise en charge des résidents, établissement bien tenu, bonne organisation.
Par Jo G. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux
Un tres bel établissement avec une excellente prise en charge
Par Sophie G. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux
Très bon accueil avec un bon personnel très aimable
Par Dorian F. • Résidence Les Terrasses Du Suzon , Messigny-et-Vantoux