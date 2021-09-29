Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Brive-la-Gaillarde
En tant que professionnelle de santé, j’ai eu l’occasion d’accompagner mes patients à la Résidence EMEIS Saint Germain pour une action intergénérationnelle autour du certificat d’études. L’accueil a été irréprochable, l’environnement parfaitement entretenu, et l’équipe remarquable de bienveillance et de professionnalisme. Les animations sont nombreuses, enrichissantes, et les liens avec les familles sont clairement valorisés. Un établissement qui mérite d’être salué pour la qualité de son accompagnement. Félicitations à la directrice et ses collaborateurs pour leur remarquable travail.
Par Martine L. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde
Ehpad sérieux, équipe d'animation au top Aux petits soins des résidents
Par Jeff G. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde
Aux petits soins et des évènements organisés avec une super ambiance !
Par Brice T. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde
Je suis John moonen et resident depuis 2 ans. Je me sent bien ici. Tout les collaborateurs sont gentilet surtout bien accessible.
Par John M. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde
Mon père est arrivé fin juin dans la résidence il étais Alzelmer il a été parfaitement pris en charge par l unité Alzelmer et plus particulièrement par le psychologue Philippe tout le personnel de l unité est extraordinaire
Par Jean-noel B. • Résidence Saint Germain , Brive-la-Gaillarde