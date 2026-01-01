Residence Le Clos Des Tours à Villefagnan (16)
Maison de retraite / EHPAD à Villefagnan (16)
8, RUE DES CLOS, 16240 Villefagnan
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