EHPAD La Croix du Maréchal à Soyaux (16)
Maison de retraite / EHPAD à Soyaux (16)
16 CHEMIN DE RECOUX, 16800 Soyaux
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
EHPAD La Croix du Maréchal
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
EHPAD La Croix du Maréchal
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Les Pivoines
4.9 (9)
L'Isle-d'Espagnac (16340)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 130 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Charentes
4.9 (7)
Angoulême (16000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Lis
4.8 (12)
Saint-Yrieix-sur-Charente (16710)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 700 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Soyaux
- Maisons de retraite / EHPAD→
Angoulême(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cognac(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruffec(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Isle-d'Espagnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jarnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Confolens(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rouillac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mansle(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-sur-Charente(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aigre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruelle-sur-Touvre(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Dirac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-de-Belzagot(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marthon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villebois-Lavalette(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Barbezieux-Saint-Hilaire(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mérignac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubeterre-sur-Dronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Couronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trois-Palis(1)