Residence Les Charmilles à Roumazières-Loubert (16)
Maison de retraite / EHPAD à Roumazières-Loubert (16)
21 Rue Charbionnière, 16270 Roumazières-Loubert
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