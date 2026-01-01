Ehpad Residence Les Marronniers à Rouillac (16)
Maison de retraite / EHPAD à Rouillac (16)
10, PLACE DU CHAMP DE FOIRE, 16170 Rouillac
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Residence Les Marronniers
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Residence Les Marronniers
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Les Pivoines
4.9 (9)
L'Isle-d'Espagnac (16340)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 130 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Charentes
4.9 (7)
Angoulême (16000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Lis
4.8 (12)
Saint-Yrieix-sur-Charente (16710)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 700 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Rouillac
- Maisons de retraite / EHPAD→
Angoulême(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cognac(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jarnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Isle-d'Espagnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruffec(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mansle(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aigre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Confolens(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-sur-Charente(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruelle-sur-Touvre(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Dirac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villebois-Lavalette(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-de-Belzagot(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marthon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Barbezieux-Saint-Hilaire(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mérignac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubeterre-sur-Dronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Couronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trois-Palis(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bourg-Charente(1)