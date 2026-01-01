PUV - Le Verger à Marcillac-Lanville (16)
Maison de retraite / EHPAD à Marcillac-Lanville (16)
Lieu Dit Les Vergers, 16140 Marcillac-Lanville
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