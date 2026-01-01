Ehpad Residence Felix Gaillard à Châteauneuf-sur-Charente (16)
Maison de retraite / EHPAD à Châteauneuf-sur-Charente (16)
9 Rue du Docteur Raoul Audebert , 16120 Châteauneuf-sur-Charente
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