Domaine de la Thibaudière à Chadurie (16)
Maison de retraite / EHPAD à Chadurie (16)
Lieu-dit la Thibaudière, 16250 Chadurie
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Domaine de la Thibaudière
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Domaine de la Thibaudière
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Résidence Les Pivoines
4.9 (9)
L'Isle-d'Espagnac (16340)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 130 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Charentes
4.9 (7)
Angoulême (16000)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 250 € par mois
Places disponibles
Résidence Les Lis
4.8 (12)
Saint-Yrieix-sur-Charente (16710)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 700 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Chadurie
- Maisons de retraite / EHPAD→
Angoulême(6)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cognac(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruffec(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
L'Isle-d'Espagnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jarnac(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Confolens(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rouillac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mansle(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-sur-Charente(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aigre(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ruelle-sur-Touvre(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Dirac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-de-Belzagot(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marthon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villebois-Lavalette(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Barbezieux-Saint-Hilaire(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mérignac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aubeterre-sur-Dronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Couronne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Trois-Palis(1)