Ehpad de Castellane à Castellane (04)
Maison de retraite / EHPAD à Castellane (04)
Quartier Notre Dame, 04120 Castellane
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