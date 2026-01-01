BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Ehpad de Castellane à Castellane (04)

Photo de Ehpad de Castellane - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Castellane (04)
Quartier Notre Dame, 04120 Castellane

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad de Castellane

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Les Lavandines - Maison de retraite / EHPAD à Champtercier
Places disponibles

Résidence Les Lavandines

4.5 (2)

Champtercier (04660)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 160 € par mois
Résidence du Lubéron - Maison de retraite / EHPAD à Sainte-Tulle
Places disponibles

Résidence du Lubéron

4.9 (7)

Sainte-Tulle (04220)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 820 € par mois
L'Etoile de Haute Provence - Maison de retraite / EHPAD à Manosque
Places disponibles

L'Etoile de Haute Provence

4.9 (17)

Manosque (04100)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 640 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Castellane