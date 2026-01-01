La Résidence d'Urfé à Feillens (01)
Maison de retraite / EHPAD à Feillens (01)
305 Rue de l'École Privée, 01570 Feillens
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Résidence d'Urfé
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
La Résidence d'Urfé
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Places disponibles
Belley Village
4.9 (8)
Belley (01300)
Maison de retraite / EHPAD
Places disponibles
Les Jardins Médicis
4.9 (17)
Belley (01300)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 240 € par mois
Places disponibles
Les Cyclamens
4.8 (5)
Challex (01630)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 4 200 € par mois
Places disponibles
Ehpad Ambarroise
4.8 (4)
Ambérieu-en-Bugey (01500)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 550 € par mois
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Feillens
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bourg-en-Bresse(5)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Belley(4)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Hauteville-Lompnes(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Villars-les-Dombes(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Meximieux(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ambérieu-en-Bugey(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bellegarde-sur-Valserine(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Péronnas(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Trivier-de-Courtes(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Trivier-sur-Moignans(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Foissiat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-de-Vaux(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Béligneux(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Oyonnax(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Pont-d'Ain(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ornex(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Champagne-en-Valromey(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ceyzériat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Jujurieux(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lagnieu(1)