Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Sucy-en-Brie
La résidence est bien entretenue, et bien gérée. La directrice, ainsi que l’équipe de longue date sont bienveillantes. Nous sommes ravis d’intervenir régulièrement auprès des résidents. L’équipe de Grande Pharmacie de Sucy
Par Grande P. • Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie
Accès sécurisé, Appartement fonctionnel Pat contre attention a l'ascenseur, la porte claque fortement
Par Fabrice G. • Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie
Site très agréable mais ne connais pas les services
Par Olivier G. • Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie