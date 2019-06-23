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Résidences Services Seniors à Sucy-en-Brie (94880)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Sucy-en-Brie

La résidence est bien entretenue, et bien gérée. La directrice, ainsi que l’équipe de longue date sont bienveillantes. Nous sommes ravis d’intervenir régulièrement auprès des résidents. L’équipe de Grande Pharmacie de Sucy

Par Grande P. Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie

Accès sécurisé, Appartement fonctionnel Pat contre attention a l'ascenseur, la porte claque fortement

Par Fabrice G. Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie

Bonne résidence

Par Marie D. Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie

Site très agréable mais ne connais pas les services

Par Olivier G. Résidence Les Terrasses de Sucy , Sucy-en-Brie

Résidences Services Seniors proche de Sucy-en-Brie

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