J'ai effectué mon stage à la résidence Arpavie Les Arcades et ça a été une super expérience. L'équipe est accueillante, bienveillante et toujours à l'écoute. J'ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur le plan humain que professionnel. L'ambiance est agréable et les résidents sont adorables. Je recommande vivement cet établissement, aussi bien pour y travailler que pour y résider.

Par Hiba • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort