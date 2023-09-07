Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Maisons-Alfort
J'ai effectué mon stage à la résidence Arpavie Les Arcades et ça a été une super expérience. L'équipe est accueillante, bienveillante et toujours à l'écoute. J'ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur le plan humain que professionnel. L'ambiance est agréable et les résidents sont adorables. Je recommande vivement cet établissement, aussi bien pour y travailler que pour y résider.
Par Hiba • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort
Cela fait 3 ans que je suis aux arcades et je recommande, très bien placée au centre ville avec un parc agréable . La direction et tout le personnel sont à l’écoute et sympathique.
Par Catherine H. • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort
Rien à dire sur la Résidence je la recommande fortement à cent pour cent très belle accueil de la part du Personnel directrice très agréable et sympathique
Par Oui • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort
ARPAVIE Les Arcades est une résidence autonomie Seniors adaptés à chacun . Une bonne écoute et des activités régulières. Toujours bien accompagné en cas de besoins par toute l'équipe et la direction .
Par Aurore L. • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort
Roselyne, les Arcades sont un lieu Conviviale, avec une Direct dévouée à l'écoute de ses Résidents. Beauc d'animations. Très sympa. J'ajoute que le Personnel de cette Residence, est très agréable et toujours prêt à rendre service à l'ensemble des Résidents.
Par Roselyne P. • Résidence Les Arcades , Maisons-Alfort