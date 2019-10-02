Ma mere vient de passer plusieurs années dans cette residence et je ne peux qu'en dire du bien. Le personnel est attentionné, tres attentif aux residents (un grand merci a Moussa et Doris) et la directrice Vanessa fait en sorte que tout se passe bien. Les activités sont variées et toujours dans la bonne ambiance, et les logements sont spacieux et tres fonctionnels. Merci pour les belles années que ma maman a passe chez vous.

Par Severine M. • Résidence Renon , Vincennes