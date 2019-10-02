Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vincennes
Un très chouette partenariat avec notre crèche voisine. La résidence dispose de très beaux espaces communs et d'un superbe jardin. Chaque mois des rencontres entre les résidents et les enfants sont organisés pour le plus grand bonheur des petits et des grands. L'accueil y est toujours agréable! Merci!
Par Aurélia V. • Résidence Renon , Vincennes
Ma mere vient de passer plusieurs années dans cette residence et je ne peux qu'en dire du bien. Le personnel est attentionné, tres attentif aux residents (un grand merci a Moussa et Doris) et la directrice Vanessa fait en sorte que tout se passe bien. Les activités sont variées et toujours dans la bonne ambiance, et les logements sont spacieux et tres fonctionnels. Merci pour les belles années que ma maman a passe chez vous.
Par Severine M. • Résidence Renon , Vincennes
Une équipe à l'écoute. Des animations assurées par des jeunes gens en service civique, dont l'engagement pour certaine a été bien au-delà de ce qui était prévu dans sa mission.
Par Catherine M. • Résidence Renon , Vincennes
Équipe très agréable à l’écoute et toujours souriantes,au petit soin avec chacun des résidents
Par Alyssa A. • Résidence Renon , Vincennes
J'ai eu l'opportunité de réaliser mon service civique à la résidence Renon, une expérience extrêmement enrichissante. L'équipe dévouée veille au bien-être des résidents avec une attention remarquable. Chaque jour, j'ai partagé des rires avec Moussa, dont l'humour illuminait nos journées, tandis que Doris s'occupait des résidents avec une bienveillance touchante. Au cours de ces huit mois, j'ai acquis une précieuse expérience en tant qu'animateur, renforçant mon intérêt pour les métiers de l'aide à la personne. J'ai mené diverses missions, comme des visites de courtoisie et des activités collectives, et je recommande vivement cette résidence pour sa chaleur humaine et sa convivialité.
Par Bevi B. • Résidence Renon , Vincennes