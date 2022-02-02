J'ai visité la résidence et j'ai été surprise des prestations proposées tant en terme de qualité que de quantité. Cet établissement a tout à envier à certains Ehpads; les résidents y vivent sereinement ; il est agréable bien tenu; les journées n'y sont pas longues et ennuyeuses au contraire elles permettent un épanouissement quotidien grâce à toutes les activités proposées (elles sont affichées à l'entrée de la résidence). Le directeur est aux petits soins pour ses résidents et pour son établissement. Je suis ravie de savoir qu'il existe des établissements comme celui ci pour nos personnes âgées.

Par C C. • Residence Les Lozaits , Villejuif