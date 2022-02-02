Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Villejuif
J'ai visité la résidence et j'ai été surprise des prestations proposées tant en terme de qualité que de quantité. Cet établissement a tout à envier à certains Ehpads; les résidents y vivent sereinement ; il est agréable bien tenu; les journées n'y sont pas longues et ennuyeuses au contraire elles permettent un épanouissement quotidien grâce à toutes les activités proposées (elles sont affichées à l'entrée de la résidence). Le directeur est aux petits soins pour ses résidents et pour son établissement. Je suis ravie de savoir qu'il existe des établissements comme celui ci pour nos personnes âgées.
Par C C. • Residence Les Lozaits , Villejuif
Nous avons visité la résidence, très bon accueil !!! Résidence très propre, agréable, bien agencée . Dommage que les appartements sont petits . Merci au directeur pour son accueil ainsi que son assistante.
Par Sisine • Residence Les Lozaits , Villejuif
Je tenais à remercier Mr Bagé Mme Guillaume et tous leurs collaborateurs pour ces quatre années où mon père a été un locataire de cette institution. Il a reçu une attention une écoute un soin lui permettant de se sentir en toute sécurité! Bon courage à tous
Par Jean-paul R. • Residence Les Lozaits , Villejuif
ARPAVIE VILLEJUIF EN 2 MOTS PERFORMANT ET TRÈS COMPÉTITIF POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET POUR LES PERSONNELS MÉDICAL ET PARAMÉDICALE ( AS,ASG,AS EXPERT EN GÉRONTOLOGIE) ET ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE. BON COURAGE À TOUS ET TOUTES EN 2020
Par Charlotte P. • Residence Les Lozaits , Villejuif