Je suis résidente depuis 4a à la Villa, je suis entrée dans un studio refait entièrement, je n’avais plus qu’ à le meubler à mon goût. Les résidents ne fument pas dans les couloirs, je n’en ai jamais vu ils fument sur leur balcon ou dans le jardin. Pour les repas nous avons les feuilles pour 1 semaine et avons la possibilité de changer l’entrée et/ou le plat principal. Pour les punaises, oui il y en a eu la détection a été difficile, les résidents n’osaient pas le dire et nous sommes indépendants, sans problème la Direction ne passe pas. Quand le Directeur en a été averti le nécessaire a été fait par une entreprise . Nous avons même un contrôle fin Juillet 2024. Ne fuyez pas la Villa

Par Bacon B. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne