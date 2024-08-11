Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Le Perreux-sur-Marne
Merci vivement pour la qualité de votre service et de l’attention que vous portez à mon beau père Je recommande sans hésiter et je tiens à remercier Mr SAADI et toute son équipe pour leur soutien et leur humanité.
Par Victor B. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne
Une Résidence Sénior qui est un joli hâvre de paix dans un environnement calme et verdoyant. De jolis logements autonomes pour chaque Résident étudiés pour la sécurité, le bien-être (douche PMR) et l'intimité avec une atmosphère lumineuse, un agréable petit balcon et la possibilité pour chacun de créer son petit cocon. Un espace salle à manger convivial, une cuisine diversifiée, équilibrée et bonne. Des activités quotidiennes et une animatrice qui a cœur à divertir dans la joie chaque participants par des petits moments divertissants et parfois gourmands. Je tiens particulièrement à féliciter Monsieur SAADI, le Directeur pour son écouter, son implication exceptionnelle, et sa volonté au bon fonctionnement de la Résidence ainsi que sa priorité pour la sécurité et le bien-être des Résident. Petit bonus pour les Résidents, l'accueil de vos petits compagnons (chiens, chats) est accepté. Je recommande cette Résidence très agréable.
Par Gazouille A. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne
Bonjour à toustes, juste pour vous dire qu'avant d'avoir déposé mon dossier ici avec Christine, j'avais fais la tournée de 6 maisons d'accueil semblables à la Villa Renée, dont 2 à chilly-Mazarin, et en fin de compte je remercie Dieu et Christine qui m'ont accepter et accueilli à la Villa Renée ou je m'épanouis, un parking sécurisé, 2 portes d'entrées et sorties avec un personnel dont l'accueil est plus que chaleureux et qui nous apporte beaucoup de réconfort, les personnes de service dès qu'ils nous ont pas vu elles nous appellent par téléphone, milles mercis au personnel d'ARPAVIE VILLA RENÉE.
Par Balzaky P. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne
Une bonne résidence autonomie, bien gérée, à coût modéré. Les studios sont lumineux et agréables, le service humain et sympathique, la sécurité assurée. L'alarme de ma Maman est tombée en panne, elle a été changée dès le lendemain
Par Gaël G. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne
Je suis résidente depuis 4a à la Villa, je suis entrée dans un studio refait entièrement, je n’avais plus qu’ à le meubler à mon goût. Les résidents ne fument pas dans les couloirs, je n’en ai jamais vu ils fument sur leur balcon ou dans le jardin. Pour les repas nous avons les feuilles pour 1 semaine et avons la possibilité de changer l’entrée et/ou le plat principal. Pour les punaises, oui il y en a eu la détection a été difficile, les résidents n’osaient pas le dire et nous sommes indépendants, sans problème la Direction ne passe pas. Quand le Directeur en a été averti le nécessaire a été fait par une entreprise . Nous avons même un contrôle fin Juillet 2024. Ne fuyez pas la Villa
Par Bacon B. • Résidence Villa Renée , Le Perreux-sur-Marne