avis très positif pour cette résidence pour personnes âgées. Je suis le fils d'une résidente qui est là depuis presque 3 ans. J'en ai visité plusieurs aux alentours : une dizaine. C'est vraiment celle qui a retenu toute mon attention : supermarché juste en face et jour de marché, logement très sympa, parties communes et jardin très agréable - un grand parc en plus pas loin. Ce fut la seule maison des environs à accepter un animal de compagnie (un petit chien) - c'est un vrai plus. Les prix sont également abordable en comparaison des autres structures du genre. Concernant l'équipe, en majorité féminine : je dis bravo, car c'est un vrai comité des fêtes. Tout le staff est sympa, souriant et dynamique, il y a vraiment beaucoup d'activités pour les résidents qui sont proposées par la directrice et son équipe. Des concerts , de la gym, des spectacles de danse, des jeux de sociétés, sophrologie, des expos, des ateliers divers etc...... tous les jours de la semaine il y a au moins une activité qui est proposée. Ma mère est ravie d'avoir intégrée cette résidence. PS : il y a aussi juste à coté accessible à pied l'Hopital Emile Roux qui bénéficie d'un pôle gériatrie.

Par Philippe J. • Residence Arletty , Limeil-Brévannes