Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Limeil-Brévannes
Un grand merci à toute l'équipe du Sénioriale pour leur professionnalisme et leur écoute attentive. Chaque membre du personnel fait preuve d'une bienveillance exemplaire, toujours prêt à répondre à nos besoins avec une efficacité remarquable. Mention spéciale à la directrice, dont l'amabilité et la gentillesse créent une atmosphère chaleureuse et rassurante. Une équipe qui fait toute la différence, et qui mérite d'être félicitée pour son dévouement.
Par Thierry F. • Residence Arletty , Limeil-Brévannes
Bonjour, Ma maman est résidente et elle est contente. Le personnel est très attentionnée et à l'écoute, toutes les aprés midi des animations sont programmées. Un jardin permet de profiter du soleil, quand il ne pleut pas. Les studios sont suffisamment grands pour recevoir de la famille et bien éclairés avec une petite cuisine séparée.Et un service de repas existe pour le midi. Et les résidents sont libres de leur mouvement et peuvent sortir a leur guise
Par Jacques B. • Residence Arletty , Limeil-Brévannes
très bonne résidence personnel et directrice bien veillante
Par Alexis S. • Residence Arletty , Limeil-Brévannes
avis très positif pour cette résidence pour personnes âgées. Je suis le fils d'une résidente qui est là depuis presque 3 ans. J'en ai visité plusieurs aux alentours : une dizaine. C'est vraiment celle qui a retenu toute mon attention : supermarché juste en face et jour de marché, logement très sympa, parties communes et jardin très agréable - un grand parc en plus pas loin. Ce fut la seule maison des environs à accepter un animal de compagnie (un petit chien) - c'est un vrai plus. Les prix sont également abordable en comparaison des autres structures du genre. Concernant l'équipe, en majorité féminine : je dis bravo, car c'est un vrai comité des fêtes. Tout le staff est sympa, souriant et dynamique, il y a vraiment beaucoup d'activités pour les résidents qui sont proposées par la directrice et son équipe. Des concerts , de la gym, des spectacles de danse, des jeux de sociétés, sophrologie, des expos, des ateliers divers etc...... tous les jours de la semaine il y a au moins une activité qui est proposée. Ma mère est ravie d'avoir intégrée cette résidence. PS : il y a aussi juste à coté accessible à pied l'Hopital Emile Roux qui bénéficie d'un pôle gériatrie.
Par Philippe J. • Residence Arletty , Limeil-Brévannes