Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Chennevières-sur-Marne
Maman est arrivée en Mai 2024, depuis elle a retrouvé le sourire, un groupe de "copines ", participe à beaucoup d'activités, le personnel est très agréable et dynamique, les logements sont bien, bref tout va bien et tout le monde est ravi
Par Veronique C. • Résidence Robert Landry , Chennevières-sur-Marne
Mon père est installé dans un magnifique studio. La résidence Robert Landry est dynamique et accueillante. Le personnel est adorable et la Directrice Mme Santos vous accueille avec bienveillance, elle est rassurante et s'occupe à merveille des résidents et résidentes. Un havre de paix pour les seniors et des animations toujours recherchées pour le bonheur de tous.
Par Agnes A. • Résidence Robert Landry , Chennevières-sur-Marne
Après un excellent accueil sans forçage de la part de la directrice, madame SANTOS et son équipe, nous avons loué un studio pour mon père. La résidence est bien adaptée aux personnes âgées encore indépendantes, avec des activités sur place, des services (coiffeur, laverie, cantine), des navettes pour aller faire les courses. Le personnel est agréable et on croise les résidents avec le sourire, ce qui est bon signe.
Par Eric J. • Résidence Robert Landry , Chennevières-sur-Marne
Lieu chaleureux , nombreuses propositions d'activités. Malheureusement , très peu de personnes se retrouvent . C'est plutôt chacun chez soi .
Par Fanny D. • Résidence Robert Landry , Chennevières-sur-Marne