Après un excellent accueil sans forçage de la part de la directrice, madame SANTOS et son équipe, nous avons loué un studio pour mon père. La résidence est bien adaptée aux personnes âgées encore indépendantes, avec des activités sur place, des services (coiffeur, laverie, cantine), des navettes pour aller faire les courses. Le personnel est agréable et on croise les résidents avec le sourire, ce qui est bon signe.

Par Eric J. • Résidence Robert Landry , Chennevières-sur-Marne