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Maisons de retraite / EHPAD à Treigny (89520)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Treigny

Un établissement que je recommande vivement pour y avoir eu ma mère durant 10 ans je confirme le professionnalisme et la bienveillance apporté aux résidents gentillesse attention et dévouement total du personnel

Par Colette C. Le Cedre Treigny , Treigny

Dans cet établissement, le personnel soignant et les équipes d'encadrement sont aux petits soins avec les résidents. Attentifs, chaleureux, ils font leur métier avec beaucoup d'humanité. Ce fut un vrai plaisir de venir dans cette résidence pour animer des ateliers destinés aux résidents. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre dévouement. G. Bertois, animatrice ateliers d'écriture

Par Geneviève B. Le Cedre Treigny , Treigny

Un grand merci à toute l equipe pour le très bon accueil. Félicitations

Par Willy R. Le Cedre Treigny , Treigny

Établissement très chaleureux, très bon accueil. L accès au jardin depuis les chambres est très bien.

Par Jean C. Le Cedre Treigny , Treigny

Maisons de retraite / EHPAD proche de Treigny

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