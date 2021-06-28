Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Treigny
Un établissement que je recommande vivement pour y avoir eu ma mère durant 10 ans je confirme le professionnalisme et la bienveillance apporté aux résidents gentillesse attention et dévouement total du personnel
Par Colette C. • Le Cedre Treigny , Treigny
Dans cet établissement, le personnel soignant et les équipes d'encadrement sont aux petits soins avec les résidents. Attentifs, chaleureux, ils font leur métier avec beaucoup d'humanité. Ce fut un vrai plaisir de venir dans cette résidence pour animer des ateliers destinés aux résidents. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre dévouement. G. Bertois, animatrice ateliers d'écriture
Par Geneviève B. • Le Cedre Treigny , Treigny
Un grand merci à toute l equipe pour le très bon accueil. Félicitations
Par Willy R. • Le Cedre Treigny , Treigny
Établissement très chaleureux, très bon accueil. L accès au jardin depuis les chambres est très bien.
Par Jean C. • Le Cedre Treigny , Treigny