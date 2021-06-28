Dans cet établissement, le personnel soignant et les équipes d'encadrement sont aux petits soins avec les résidents. Attentifs, chaleureux, ils font leur métier avec beaucoup d'humanité. Ce fut un vrai plaisir de venir dans cette résidence pour animer des ateliers destinés aux résidents. Merci à toute l'équipe pour votre accueil et votre dévouement. G. Bertois, animatrice ateliers d'écriture

Par Geneviève B. • Le Cedre Treigny , Treigny