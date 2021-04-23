J’ai placé une parente centenaire en perte d’autonomie à la résidence Le Saule. Il s’agit d’un établissement à taille humaine, organisé par étages. Très propre, les chambres y sont coquettes et les espaces communs sont agréables. Globalement, j’ai trouvé le personnel attentif, aimable et bienveillant. Je remercie chaleureusement le médecin coordonnateur, les infirmières, les aides-soignant(e)s, la gouvernante, la psychologue, le personnel de services et les salariés de l’administratif toujours accueillants. Ces métiers de santé ne sont pas des plus faciles. Ces professionnels sont très méritants. Merci pour le joli bouquet de fleurs envoyé pour les obsèques de ma cousine. Je souhaite bonne chance au nouveau directeur.

Par Isabelle D. • Résidence Le Saule , Auxerre