Bonjour, J ai travailler dans cet etablissement en tant que vacataire en soins pour palier au manque de personnel justement parce que certains se permettent sur hublo de prendre des "vacs" et de ne pas honorer leur engagement. Ce genre de comportement, mets a defaut les soignants et du coups la qualité des soins mais en aucun cas on ne m a demander de mettre 12 minutes par un resident ( pour repondre a un avis vu plus bas). Je me suis deja vu mettre 1 heure pour faire une toilette et douche complete a une residente. Je trouve cela pathétique et mal venu de mordre une main qui vous a ete tendue lorsque vous en aviez besoin. Le manque de cohésion et solidarité entre soignants et collègues, est bien dommageable pour nos anciens qui eux n ont rien demander. Les cèdres dans le secteur de sens / paron, est un des meilleurs ehpad, que se soit dans la qualité de vie, humainement parlant ou géographiquement. Pour finir, si la direction est exigeante avec les salariés (tout domaine compris), ce n est certainement pas par négligence mais pour une meilleure qualité de soins et travail. N'hesitez pas a venir a l accueil de l établissement :)

Par Emilie S. • Les Cedres , Paron