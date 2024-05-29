Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Paron
Bonjour, J ai travailler dans cet etablissement en tant que vacataire en soins pour palier au manque de personnel justement parce que certains se permettent sur hublo de prendre des "vacs" et de ne pas honorer leur engagement. Ce genre de comportement, mets a defaut les soignants et du coups la qualité des soins mais en aucun cas on ne m a demander de mettre 12 minutes par un resident ( pour repondre a un avis vu plus bas). Je me suis deja vu mettre 1 heure pour faire une toilette et douche complete a une residente. Je trouve cela pathétique et mal venu de mordre une main qui vous a ete tendue lorsque vous en aviez besoin. Le manque de cohésion et solidarité entre soignants et collègues, est bien dommageable pour nos anciens qui eux n ont rien demander. Les cèdres dans le secteur de sens / paron, est un des meilleurs ehpad, que se soit dans la qualité de vie, humainement parlant ou géographiquement. Pour finir, si la direction est exigeante avec les salariés (tout domaine compris), ce n est certainement pas par négligence mais pour une meilleure qualité de soins et travail. N'hesitez pas a venir a l accueil de l établissement :)
Par Emilie S. • Les Cedres , Paron
Super EHPAD, personnel agréable, superbe vue sur la ville de Sens, de plein pied et très accessible pour les personnes à mobilité réduite, beaucoup d'activité proposé avec 2 animatrices qui font un travail de dingue Pour le bien-être des résidents : activités thérapeutiques comme zootherapie equitherapie musicotherapie et bien d'autres Personnel paramédical au top
Par Amandine • Les Cedres , Paron
Mon épouse à passer les 3 dernières années de sa vie aux cèdres à Paron. Je remercie cet établissement pour son excellent accueil, l'ensemble de l'équipe, direction ,secrétaires personnel soignant, aides soignantes... avec une mention toute particulière pour l'équipe de l'USA et de l'UGD Patricia et Patricia les 2 "anciennes" Valérie Nadia et les autres qui ont effectué leur travail avec ce supplément d'âme et cette humanité remarquables. Je leur adresse toute ma reconnaissance et les remercie du fond du coeur.
Par Philippe S. • Les Cedres , Paron
Depuis des problèmes dans un autre établissement, ma grand-mère se sent tellement mieux aux cèdres, elle discute avec des résidents librement et elle ne sent plus seul comme avant. Je suis heureux pour elle. Je recommande cette EHPAD , c'est propre, il y a plein d'activités, les employés sont super gentil et soucieux
Par Jimmy D. • Les Cedres , Paron