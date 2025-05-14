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Maisons de retraite / EHPAD à Lavau (89170)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Lavau

J'ai adoré le moment passé avec les personnes âgées

Par Boulanger L. Résidence De La Puisaye , Lavau

Très belle journée avec le personnel et les residents

Par Pierre V. Résidence De La Puisaye , Lavau

Acceullie satifesente , tres content de cette journée avec les resident le repas etais top! Trop bonne journée

Par Noah L. Résidence De La Puisaye , Lavau

Endroit très accueillant et les personnes très sympathique

Par Le F. Résidence De La Puisaye , Lavau

Sa été une bonne journée ! Très bien nourrie au passage et honnêtement si sa serais a refaire, sa serais sans problème.

Par Mathys F. Résidence De La Puisaye , Lavau

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