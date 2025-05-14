Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Lavau
J'ai adoré le moment passé avec les personnes âgées
Par Boulanger L. • Résidence De La Puisaye , Lavau
Très belle journée avec le personnel et les residents
Par Pierre V. • Résidence De La Puisaye , Lavau
Acceullie satifesente , tres content de cette journée avec les resident le repas etais top! Trop bonne journée
Par Noah L. • Résidence De La Puisaye , Lavau
Endroit très accueillant et les personnes très sympathique
Par Le F. • Résidence De La Puisaye , Lavau
Sa été une bonne journée ! Très bien nourrie au passage et honnêtement si sa serais a refaire, sa serais sans problème.
Par Mathys F. • Résidence De La Puisaye , Lavau