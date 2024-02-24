Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Champs-sur-Yonne
Ma mamie de Versailles es restée ici jusqu'à son dernier souffle pendant cinq ans et vraiment parfait du début à la fin .. très bon soin ,personnel soignant .. administratif et la directrice très gentils et professionnel, a l'écoute des familles et des patients Le cadre ,les activités, les repas rien a redire c'était très bien Mon autre mamie arrive d'ailleurs Merci encore a toute l'équipe
Par Marj B. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne
Je suis venue de suisse il y a quelques jours de cela rendre visite à une amie de ma maman qui a 99 ans et que je connais depuis toute petite et considere comme ma famille. J ai été vraiment impressionnée par la gentillesse et le professionalisme du personnel. Ca fait chaud au coeur de voir des personnes aussi chaleureuses et qui aiment leur metier, et ca se ressens. Vraiment bravo pour tout ce que vous faites
Par Joanna B. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne
Très bon accueil, résidence de qualité, je recommande.
Par Nathan C. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne
Établissement très accueillant, pourvu de nombreux équipements permettant une vie en collectivité très agréable. Je recommande.
Par Maxime C. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne
Structure parfaitement adaptée afin de recevoir dans les meilleures conditions nos aînés . Personnels compétents et à l'écoute des besoins de l'ensemble des résidents, quels que soient leurs niveaux de dépendance. Environnement convivial et maintenu dans un très bon état général . Direction à l'écoute, s'attachant à satisfaire les demandes des résidents et de leurs familles. Je recommande vivement cet établissement.
Par Philippe G. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne