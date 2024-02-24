Je suis venue de suisse il y a quelques jours de cela rendre visite à une amie de ma maman qui a 99 ans et que je connais depuis toute petite et considere comme ma famille. J ai été vraiment impressionnée par la gentillesse et le professionalisme du personnel. Ca fait chaud au coeur de voir des personnes aussi chaleureuses et qui aiment leur metier, et ca se ressens. Vraiment bravo pour tout ce que vous faites

Par Joanna B. • Résidence d'Automne , Champs-sur-Yonne