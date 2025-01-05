Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saïx
J'ai fait un stage là bas c'était génial la directrice les collègues on était très gentil et très sympa je recommande cette endroit.
Par Hugo G. • Résidence Les Grands Chênes , Saïx
Très agréable lieu, le personnel est à votre écoute, compréhensif, présent. Une maison de retraite où il fait bon vivre.
Par Evelyne C. • Résidence Les Grands Chênes , Saïx
Mon parent m'a dit la phrase suivante : "Ici, c'est les vacances n°1". La prise en charge s'est étonnamment bien déroulée avec une remise en mouvement réussie. Le personnel est de bon accueil à chaque visite et le cadre est calme et reposant. C'est un endroit tout à fait plaisant que je recommande chaudement.
Par Baptiste P. • Résidence Les Grands Chênes , Saïx
Hello! Je n'ai pas de nouvelle de tata du coup je laisse un com pour que vous lui passier un salam a l'occas. Des bisous le sang de la veine
Par Maxrdb • Résidence Les Grands Chênes , Saïx
Un très bel endroit, beaucoup mieux que l'ancienne dans celle dans lequel j'étais avant (les employés volaient mes pilules). Mais ici aucun problèmes et mes enfants ne sont pas là pour me prendre la tête.
Par Adrien D. • Résidence Les Grands Chênes , Saïx