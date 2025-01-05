Mon parent m'a dit la phrase suivante : "Ici, c'est les vacances n°1". La prise en charge s'est étonnamment bien déroulée avec une remise en mouvement réussie. Le personnel est de bon accueil à chaque visite et le cadre est calme et reposant. C'est un endroit tout à fait plaisant que je recommande chaudement.

Par Baptiste P. • Résidence Les Grands Chênes , Saïx