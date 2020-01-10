Depuis maintenant 10 mois ma mère a été accueilli dans cette résidence, ne pouvant plus restée seule suite au décès de mon père ... et elle a retrouvé une nouvelle jeunesse avec une vie sociale sans pareille et un entrain qu'elle avait perdu avant son arrivée à Albi ! Et ce renouveau est sans équivoque en lien avec une équipe soignante très attentionnée et compétente et une animation super active avec plein d'idées et de projets géniaux inter-générationnel et disciplinaire ! La résidence possède aussi une équipe administrative très chaleureuse et efficace avec une communication très performante. La chambre est très chic, confortable et spacieuse et les salles communes sont lumineuses, très bien équipées et meublées avec beaucoup de classe. Quant à la restauration, préparée et servie par une équipe efficace et toujours souriante avec des plats delicieux préparés par un Chef ... peut-être peu trop généreux dans les portions ... Je m'explique : comme le service se fait à l'assiette, comme dans un restaurant, j'ai noté que cela était un peu dommage avec du gaspillage

Par Patrice D. • Les coteaux d'Escudie , Albi