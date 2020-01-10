Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Albi
Depuis maintenant 10 mois ma mère a été accueilli dans cette résidence, ne pouvant plus restée seule suite au décès de mon père ... et elle a retrouvé une nouvelle jeunesse avec une vie sociale sans pareille et un entrain qu'elle avait perdu avant son arrivée à Albi ! Et ce renouveau est sans équivoque en lien avec une équipe soignante très attentionnée et compétente et une animation super active avec plein d'idées et de projets géniaux inter-générationnel et disciplinaire ! La résidence possède aussi une équipe administrative très chaleureuse et efficace avec une communication très performante. La chambre est très chic, confortable et spacieuse et les salles communes sont lumineuses, très bien équipées et meublées avec beaucoup de classe. Quant à la restauration, préparée et servie par une équipe efficace et toujours souriante avec des plats delicieux préparés par un Chef ... peut-être peu trop généreux dans les portions ... Je m'explique : comme le service se fait à l'assiette, comme dans un restaurant, j'ai noté que cela était un peu dommage avec du gaspillage
Par Patrice D. • Les coteaux d'Escudie , Albi
J’ai eu la chance de passer un peu plus d’un an en apprentissage dans cet EHPAD tout neuf, et l’expérience a été incroyable ! L’établissement est moderne, l’équipe bienveillante et très attentive aux résidents. J’ai eu la chance d’avoir Lise, l’animatrice, en tant que tutrice, et je ne la remercierai jamais assez. Elle met tout son cœur dans son travail et propose des animations variées et adaptées : ateliers créatifs, jeux de mémoire, sorties, moments de partage… Grâce à son dynamisme et son professionnalisme, j’ai énormément appris sur l’animation et l’importance du lien social en EHPAD. Merci à toute l’équipe, et surtout à Lise, pour son accompagnement exceptionnel ! Pour toute personne en apprentissage ou en stage, c’est une opportunité précieuse pour acquérir de solides compétences et évoluer dans un environnement bienveillant et formateur !
Par Chloé N. • Les coteaux d'Escudie , Albi
L'établissement est neuf et vraiment bien. Un personnel aux petits soins et de nombreuses activités sont proposées plus sympa les unes que les autres. Je recommande cette résidence!
Par Marie L. • Les coteaux d'Escudie , Albi
Super résidence avec un personnel aux petits soins, des locaux de grande qualité et de multiples activités, le personnel est à l’écoute des besoins de chacun, ce qu’on ne retrouve pas partout dans ce genre de structure.
Par Francois H. • Les coteaux d'Escudie , Albi
Etablissement de qualité avec du personnel très professionnel , cela me choque par contre de voir certains commentaires qui ressemble a des commentaires, appréciations de restaurants et de leur serveuses . Je vous rappelle que personne ne vous oblige a laisser vos ainés dans des ehpad, occupez vous en car drôle de remerciement que vous faites aux personnes qui prennent votre rôle de famille . Bravo a toute l équipe des jardins de jouvences a qui je souhaite une bonne année , ne changez rien , vous êtes formidables .
Par Francois L. • Résidence Les Jardins De Jouvence , Albi