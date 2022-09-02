Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Rouen
Vacataire ici depuis quelques semaines, je suis très contente de mes séjours ici. Le personnel est investit et aimable.
Par Justine B. • Résidence Méridienne , Rouen
Établissement récent propre Personnel aimable et respectueux des personnes âgées
Par Justine B. • Résidence Méridienne , Rouen
Je suis vacataire à la résidence depuis plusieurs mois. Le personnel est bienveillant. C'est une résidence neuve, jolie et bien entretenue. Les animations sont variées et sympa!
Par Christelle F. • Résidence Méridienne , Rouen
Ma femme est à la résidence et je suis très satisfait de la prise en charge. Elle est bien entourée. Le personnel est bien, sympathique et très aimable. La résidence est agréable, bien entretenue avec un jardin sympa ! Le point négatif ce sont les tarifs qui sont un peu elevés.
Par Jean M. • Résidence Méridienne , Rouen