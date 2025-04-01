Je suis étudiant, et depuis deux ans, j’ai la chance de travailler à Saint-Maur. Dès mon arrivée, j’ai découvert un EHPAD où la bienveillance, la sollicitude et l’accompagnement attentif des résidents sont au cœur des priorités. Les équipes s’investissent pleinement pour offrir aux résidents un quotidien agréable, notamment grâce à des sorties et à des événements variés. C’est dans cette atmosphère sereine que j’éprouve toujours le même plaisir à revenir travailler à Saint-Maur. Mme Sénéchal et ses équipes travaillent avec enthousiasme et solidarité, créant un cadre humain et motivant. C’est aussi pour cela que je souhaite continuer à y travailler jusqu’à la fin de mes études.

Par Thomas R. • Résidence Saint-Maur , La Madeleine