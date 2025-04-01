Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à La Madeleine
Je suis étudiant, et depuis deux ans, j’ai la chance de travailler à Saint-Maur. Dès mon arrivée, j’ai découvert un EHPAD où la bienveillance, la sollicitude et l’accompagnement attentif des résidents sont au cœur des priorités. Les équipes s’investissent pleinement pour offrir aux résidents un quotidien agréable, notamment grâce à des sorties et à des événements variés. C’est dans cette atmosphère sereine que j’éprouve toujours le même plaisir à revenir travailler à Saint-Maur. Mme Sénéchal et ses équipes travaillent avec enthousiasme et solidarité, créant un cadre humain et motivant. C’est aussi pour cela que je souhaite continuer à y travailler jusqu’à la fin de mes études.
Par Thomas R. • Résidence Saint-Maur , La Madeleine
Personnel attentionné et compétent. Très bon restaurant. Les activités sont variées et le parc fleuri est bien agréable. La messe à la chapelle est toujours gaie. Mes parents sont très heureux à la résidence St Maur et bien mieux soignés que lors qu' ils étaient chez eux.
Par Sophiemarie • Résidence Saint-Maur , La Madeleine
Résidence agréable et personnel très souriant et serviable
Par Audrey L. • Résidence Saint-Maur , La Madeleine
Maison de retraite accueillante avec une équipe attentive et professionnelle. Les résidents sont bien accompagnés et profitent d’un cadre agréable. Merci pour votre engagement !
Par Agathe P. • Résidence Saint-Maur , La Madeleine
Établissement très bien je recommande, mes grands parents y sont. Ils sont très bien soigner mais la nourriture c'est du réchauffer, c'est dommage pourtant c'est bon. Serveurs très sympa et les infirmières aussi ainsi que la directrice.
Par Aleksandrs G. • Résidence Saint-Maur , La Madeleine