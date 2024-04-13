Ma tante Andrée Banse nous a quitté le mois dernier. Je tiens à remercier très chaleureusement le personnel des Amandines qui s’est occupé d’elle avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme . Cet établissement est parfait à tous les niveaux: restauration, animations, accompagnement, écoute … Aux petits soins des résidents, chaque jour. Je recommande vivement cette maison de retraite à toutes celles et ceux qui hésitent dans leurs choix et aux familles qui s’inquiètent pour leurs ainés. Cet établissement fait taire toute polémique sur les conditions d’accompagnement dans les EHPAD. Encore un grand merci à l’ensemble du personnel !

Par Carole W. • Les Amandines , Cambrai