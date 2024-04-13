Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cambrai
Ma tante Andrée Banse nous a quitté le mois dernier. Je tiens à remercier très chaleureusement le personnel des Amandines qui s’est occupé d’elle avec beaucoup de bienveillance et de professionnalisme . Cet établissement est parfait à tous les niveaux: restauration, animations, accompagnement, écoute … Aux petits soins des résidents, chaque jour. Je recommande vivement cette maison de retraite à toutes celles et ceux qui hésitent dans leurs choix et aux familles qui s’inquiètent pour leurs ainés. Cet établissement fait taire toute polémique sur les conditions d’accompagnement dans les EHPAD. Encore un grand merci à l’ensemble du personnel !
Par Carole W. • Les Amandines , Cambrai
Un immense merci à la résidence des amandines pour son accueil chaleureux et son professionnalisme. Les locaux sont modernes et bien entretenus, les activités stimulantes, et les repas excellents. Le personnel est attentionné et toujours à l’écoute. Je recommande sans hésiter !
Par Simon D. • Les Amandines , Cambrai
La résidence Les Amandines est un lieu très agréable où les personnes âgées sont bien encadrées, de nombreuses activités sont régulièrement proposées, chants, concerts, activités manuelles, cuisine, ... Un très bon relationnel et une mise à disposition du personnel toujours à l'écoute de la famille du résident. Mon père y a séjourné presque un an et je ne regrette absolument mon choix de placement. Merci à Pauline, la directrice et à tout son personnel pour toute l'attention et la bienveillance qu'elles lui ont apportées.
Par Jean-hugues N. • Les Amandines , Cambrai
Une excellente maison de retraite ou a élu residence ma Maman. Un personnel competent , omni present, plein de gentileesse et d'empathie. Je recommande sans hésitation.
Par Delval H. • Les Amandines , Cambrai
Des locaux agréables et propres, le personnel disponible, à l'écoute des résidents et de leur famille. La gentillesse, la patience et la chaleur humaine règnent dans l'unité protégée où les aides-soignantes et les infirmières ont accompagné ma mère au quotidien et jusqu'au dernier jour. Merci à toutes.
Par Jocelyne M. • Les Amandines , Cambrai