Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Roubaix
Excellente maison de retraite, avec un personnel bienveillant et à l’écoute. Locaux propres, ambiance chaleureuse et activités variées pour les résidents. Merci pour votre dévouement !
Par Agathe P. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix
Mon papa a passé 6 belles années à la villa Garance sa seconde famille. Je remercie la directrice , Madame Trehout qui dirige cet établissement d’une main de maître ainsi que toutes ses équipes pour leur professionnalisme Personnel très à l’écoute chaque demande est prise en charge Mon père a été très entouré Merci au Docteur Hocini et au personnel infirmier pour leur amphatie auprès de ce dernier. Je recommande vivement la Villa Garance Dominique Bessineau , sa fille.
Par Gérard B. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix
Ma maman est arrivée à la villa Garance en novembre. Dans un établissement tout neuf décoré avec soin et bien équipé. Tout de suite elle s est sentie bien. Le personnel est très attentif ( affectueux investi et professionnel tant au niveau de l hébergement que des soins). Tout le monde connaissait son nom dès son arrivée. Les demandes sont réglées dans la minute. Les activités sont de qualités les sorties nombreuses ( musée restaurant cinéma). Maman a tout de suite retrouvé une vie sociale. Le passage à une vie en établissement spécialisé est parfois redouté. Je ne pensais pas qu il se déroulerait aussi bien. Je vous recommande cet établissement sans hésitation.
Par Catherine G. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix
Établissement accueillant qui prend soin de ses résidents. Ceux-ci sont traités avec beaucoup d'humanité et le suivi médical est exemplaire. C'est un vrai + de savoir ses parents en sécurité.
Par Souladié D. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix
L Ehpad Villa Garance est un lieu où il fait bon vivre, l'infrastructure est bien pensée. Superbe Hall d'entrée avec son piano l'accueil est chaleureux.. Le personnel soignant est très attentif, courageux, et les soins infirmiers sont parfait. Chambres très bien équipées et chaleureuses J'avais mes 2 parents malheureusement dernièrement j'ai perdu mon père, et l'accompagnement jusqu'à son dernier souffle fut de grande qualité. Je n'oublierai jamais l'équipe infirmier. Et une direction toujours disponible, Et nous aide dans chaque démarche. Sans oublier les Nombreuses animations et sorties de qualitées. Bravo à l'équipe Domus vie.
Par Franck V. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix