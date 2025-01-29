Ma maman est arrivée à la villa Garance en novembre. Dans un établissement tout neuf décoré avec soin et bien équipé. Tout de suite elle s est sentie bien. Le personnel est très attentif ( affectueux investi et professionnel tant au niveau de l hébergement que des soins). Tout le monde connaissait son nom dès son arrivée. Les demandes sont réglées dans la minute. Les activités sont de qualités les sorties nombreuses ( musée restaurant cinéma). Maman a tout de suite retrouvé une vie sociale. Le passage à une vie en établissement spécialisé est parfois redouté. Je ne pensais pas qu il se déroulerait aussi bien. Je vous recommande cet établissement sans hésitation.

Par Catherine G. • Le Clos Saint-Jean , Roubaix