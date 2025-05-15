Bonjour, maman est arrivée à la résidence. Les Cotonieres au mois de février 2025. Je lui rend visite plusieurs fois par semaine. J'ai pu constater que la résidence est propre, la chambre très agréable,les équipes attentives aux résidents, professionnelles et conviviales. Les activités sont fréquentes et variées et enfin la nourriture également variée et équilibrée.

Par Thierry D. • Résidence Les Cotonnieres , Loos