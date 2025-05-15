Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Loos
Je me rends aux Cotonnières plusieurs fois par semaine. Le personnel est accueillant, les soignants très à l'écoute des résidents. Les aides-soignantes (ts) forment, je trouve, une bonne équipe, sont très efficaces dans leur travail, et aux petits soins des personnes âgées.
Par Michel S. • Résidence Les Cotonnieres , Loos
Bonjour, maman est arrivée à la résidence. Les Cotonieres au mois de février 2025. Je lui rend visite plusieurs fois par semaine. J'ai pu constater que la résidence est propre, la chambre très agréable,les équipes attentives aux résidents, professionnelles et conviviales. Les activités sont fréquentes et variées et enfin la nourriture également variée et équilibrée.
Par Thierry D. • Résidence Les Cotonnieres , Loos
Bonjour, Juste pour dire que je suis enchantée de la prise en charge de l'infirmière coordinatrice, Mme Khalfa. Depuis sa venue, maman, Mme MONTAGNE, est beaucoup mieux suivie. Écoute, soins, dialogues, conseils etc... rien ne manque pour le bon suivi du patient. Je tiens vraiment à la remercier publiquement. Catherine DEGALLAIX-MONTAGNE
Par Catherine D. • Résidence Les Cotonnieres , Loos
Rencontre avec l’adjoint de direction pour une prise en charge, accueil parfait, rassurant, établissement de confiance. Je recommande
Par Delec 5. • Résidence Les Cotonnieres , Loos
Vu les avis négatifs nombreux, j’ai beaucoup hésité à confier mon père à cet établissement. Avec près d’un an de recul, j’en suis très content. Le personnel et la directrice sont attentifs et attentionnés. Mon père s’y sent bien. La directrice est aussi très à l’écoute et très aimable. Je recommande.
Par Eric V. • Résidence Les Cotonnieres , Loos