Ma mère y est depuis mars 2025. M. Le directeur et tout le personnel est à l'écoute, rassure les résidents ainsi que la famille, disponible. Ephad propre. Chambre agréable et entretenue, de plus, nous avons eu la possibilité d agrémenter une petite décoration de la chambre au goût de maman. Nous mangeons au moins une fois par mois avec maman, repas équilibré et copieux. Un grand merci à tous et à toutes, car maman n est pas facile.

Par Domi N. • Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire