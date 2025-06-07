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Maisons de retraite / EHPAD à Fontaine-au-Pire (59157)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fontaine-au-Pire

Ma mère y est depuis mars 2025. M. Le directeur et tout le personnel est à l'écoute, rassure les résidents ainsi que la famille, disponible. Ephad propre. Chambre agréable et entretenue, de plus, nous avons eu la possibilité d agrémenter une petite décoration de la chambre au goût de maman. Nous mangeons au moins une fois par mois avec maman, repas équilibré et copieux. Un grand merci à tous et à toutes, car maman n est pas facile.

Par Domi N. Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire

Personnels à l'écoute des patients et de la famille. Propreté irréprochable

Par Alexandra C. Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire

Très bon accueil, Paisible, agréable , le personnel à l'écoute des personnes âgées et de leur famille. Soins irréprochables. Je recommande cet établissement. Fille d'un résident. De mars 2013 à juillet 2016.

Par Gérard V. Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire

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