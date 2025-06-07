Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Fontaine-au-Pire
Ma mère y est depuis mars 2025. M. Le directeur et tout le personnel est à l'écoute, rassure les résidents ainsi que la famille, disponible. Ephad propre. Chambre agréable et entretenue, de plus, nous avons eu la possibilité d agrémenter une petite décoration de la chambre au goût de maman. Nous mangeons au moins une fois par mois avec maman, repas équilibré et copieux. Un grand merci à tous et à toutes, car maman n est pas facile.
Par Domi N. • Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire
Personnels à l'écoute des patients et de la famille. Propreté irréprochable
Par Alexandra C. • Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire
Très bon accueil, Paisible, agréable , le personnel à l'écoute des personnes âgées et de leur famille. Soins irréprochables. Je recommande cet établissement. Fille d'un résident. De mars 2013 à juillet 2016.
Par Gérard V. • Résidence Ariane , Fontaine-au-Pire