La maison de retraite de Courchelettes est un véritable havre de paix pour les résidents. Tout est fait pour leur bien être par un personnel très dévoué. A un moment où les ehpad sont honnis par les médias , celui de Courchelettes devrait être visité par les journalistes qui verraient des familles heureuses de visiter leurs proches dans un cadre sécurisé, très confortable et où de multiples activités sont organisées!!!. Bravo à toute l'équipe !!!!!!

Par Pascaline S. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes