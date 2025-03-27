Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Courchelettes
Très bel établissement dans un environnement verdoyant le long de la Scarpe. Maman y a résidé pendant 6 ans. Toutes les personnes qui l'ont accompagnée sont d'une gentillesse et d'un dévouement sans faille. Des activités sont organisées régulièrement pour occuper nos aînés. Je recommande cet ehpad sans soucis. Maman est partie bien entourée avec beaucoup d'humanité.
Par Claudine W. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes
C'est une très bonne résidence avec un personnel de qualité, il n'y a rien eu à dire sur la prise en charge de ma grand-mère.
Par Ludovic M. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes
Très belle établissement, personnel très accueillant. Ma belle mère y a séjourné en temporaire pour une convalescence après une longue hospitalisation. Elle a été très bien entourée par l'ensemble du personnel soignant. Grâce à ce séjour, l'accompagnement des équipes, les traitements, les séances de kiné, et l'alimentation ma belle mère est rentrée chez elle en forme.
Par Sandrine B. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes
La maison de retraite de Courchelettes est un véritable havre de paix pour les résidents. Tout est fait pour leur bien être par un personnel très dévoué. A un moment où les ehpad sont honnis par les médias , celui de Courchelettes devrait être visité par les journalistes qui verraient des familles heureuses de visiter leurs proches dans un cadre sécurisé, très confortable et où de multiples activités sont organisées!!!. Bravo à toute l'équipe !!!!!!
Par Pascaline S. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes
Merci pour cet accueil à la hauteur de ce que l’on attend pour nos parents. Écoute et bienveillance. Merci à toute l’équipe qui ont su me comprendre et être dans l’empathie.
Par Sandrine M. • Les Terrasses de la Scarpe , Courchelettes