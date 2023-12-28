Super maison de retraite ! Mon mari avait la maladie d'Alzheimer j'étais dans l'obligation de le place et j'ai choisi cette ephad qui est vraiment très bien ! Il était dans une unité fermé du fait de sa maladie mais il y avait plein d'animations des sorties des chambres agréables et lumineuse avec un jardin très fleuri et bien aménagé personnelles très agréables des soins de qualité (balnéo etc) honnêtement si un jour je dois être placé je veux aller dans cette ephad je la recommande 1000 fois !

Par Martine L. • Résidence Le Trefle D'Argent , Le Cateau-Cambrésis