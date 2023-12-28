Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Le Cateau-Cambrésis
La grand mere de ma femme a 100 ans ! Nous fréquentons régulièrement cet établissement depuis 10 ans. L'établissement est globalement d'un très bon niveau. Acceuil du personnel parfait, implication de la direction, animations top, repas ok, cadre de vie propre, chaud, décoré. Bravo à toute l'équipe !
Par Yves G. • Résidence Le Trefle D'Argent , Le Cateau-Cambrésis
Ma mère a séjourné 5 ans dans cet ephad, on s’est toujours occupé d’elle comme il le fallait. je souligne la compétence et la bienveillance des infirmières et des aide soignantes. L’accompagnement était au top durant ces années! Je recommande fortement cet établissement.
Par Noëlle T. • Résidence Le Trefle D'Argent , Le Cateau-Cambrésis
Super maison de retraite ! Mon mari avait la maladie d'Alzheimer j'étais dans l'obligation de le place et j'ai choisi cette ephad qui est vraiment très bien ! Il était dans une unité fermé du fait de sa maladie mais il y avait plein d'animations des sorties des chambres agréables et lumineuse avec un jardin très fleuri et bien aménagé personnelles très agréables des soins de qualité (balnéo etc) honnêtement si un jour je dois être placé je veux aller dans cette ephad je la recommande 1000 fois !
Par Martine L. • Résidence Le Trefle D'Argent , Le Cateau-Cambrésis