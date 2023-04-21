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Maisons de retraite / EHPAD à Berlaimont (59145)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Berlaimont

Merci pour le colis de fin d’année

Par Delphine P. Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont

Très belle résidence. Accueil chaleureux. Produits locaux appréciés dans une cuisine simple mais délicieuse. Je recommande cette résidence. Le barbecue de samedi a été très apprécié!

Par Jennyfer G. Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont

Accueil formidable félicitations pour le chef cuisinier à l'occasion du barbecue des familles il a géré de plus son équipe accompagnant était au petit soin de tous un grand bravo

Par Anne M. Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont

Stagiaire depuis six semaines à la résidence reine des prés de Berlaimont félicitations aux chef et à son équipe plat réaliser avec minutie et beaucoup de soin pour respecter le régime alimentaire de chacun très Bon rien à redire, j'ai toujours très bien mangé pendant toute cette durée de stage une bonne continuation à lui et son équipe et merci encore de cette accueil chaleureux et simple

Par Sonia V. Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont

Une résidence chaleureuse, lumineuse et propre, un personnel accueillant et disponible. L'établissement est à taille humaine et le plain pied est un véritable plus.

Par Mél'anges C. Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont

Maisons de retraite / EHPAD proche de Berlaimont

Départements proche de de Nord