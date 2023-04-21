Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Berlaimont
Très belle résidence. Accueil chaleureux. Produits locaux appréciés dans une cuisine simple mais délicieuse. Je recommande cette résidence. Le barbecue de samedi a été très apprécié!
Par Jennyfer G. • Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont
Accueil formidable félicitations pour le chef cuisinier à l'occasion du barbecue des familles il a géré de plus son équipe accompagnant était au petit soin de tous un grand bravo
Par Anne M. • Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont
Stagiaire depuis six semaines à la résidence reine des prés de Berlaimont félicitations aux chef et à son équipe plat réaliser avec minutie et beaucoup de soin pour respecter le régime alimentaire de chacun très Bon rien à redire, j'ai toujours très bien mangé pendant toute cette durée de stage une bonne continuation à lui et son équipe et merci encore de cette accueil chaleureux et simple
Par Sonia V. • Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont
Une résidence chaleureuse, lumineuse et propre, un personnel accueillant et disponible. L'établissement est à taille humaine et le plain pied est un véritable plus.
Par Mél'anges C. • Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont