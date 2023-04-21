Stagiaire depuis six semaines à la résidence reine des prés de Berlaimont félicitations aux chef et à son équipe plat réaliser avec minutie et beaucoup de soin pour respecter le régime alimentaire de chacun très Bon rien à redire, j'ai toujours très bien mangé pendant toute cette durée de stage une bonne continuation à lui et son équipe et merci encore de cette accueil chaleureux et simple

Par Sonia V. • Résidence La Reine Des Pres , Berlaimont