BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49124)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Barthélemy-d'Anjou

Un très bel accueil lors de la réunion/repas ! Toute l’équipe a été chaleureuse, souriante et disponible. Le moment partagé était convivial et bien organisé. Mention spéciale pour les locaux : propres, spacieux, lumineux, et vraiment très agréables. Une belle découverte et un cadre qui donne envie de revenir. Bravo à toute l’équipe !

Par Jeremy L. Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou

Belle entrée, jolie déco, personnel très agréable, bon accompagnement auprès des personnes âgées. Couloirs propres et clairs , chambre très propre.

Par Sylvie M. Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou

Très bon établissement, les personnelles sont aux petits soins pour les résidents

Par Yannick B. Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou

Très satisfait de la résidence et de tout le . personnel . Notre maman apprécie d être ici et de participer aux activités.

Par Marie B. Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou

Les Ehpad accueillent nos aînés quand ils ne sont plus autonomes et que nous ne pouvons plus les assumer. Cette aide est précieuse, car ils y trouvent sécurité, prise en charge médicale, aide à la vie quotidienne, ainsi que d' indispensables animations. Ma mère a passé les trois dernières années de sa vie à Bon Air. La Directrice y insuffle un esprit très positif. A Bon Air, je n'ai rencontré que bienveillance, disponibilité, écoute et professionnalisme. Un grand merci à toute l'équipe!

Par Christian V. Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou

Maisons de retraite / EHPAD proche de Saint-Barthélemy-d'Anjou

Départements proche de de Maine-et-Loire