Les Ehpad accueillent nos aînés quand ils ne sont plus autonomes et que nous ne pouvons plus les assumer. Cette aide est précieuse, car ils y trouvent sécurité, prise en charge médicale, aide à la vie quotidienne, ainsi que d' indispensables animations. Ma mère a passé les trois dernières années de sa vie à Bon Air. La Directrice y insuffle un esprit très positif. A Bon Air, je n'ai rencontré que bienveillance, disponibilité, écoute et professionnalisme. Un grand merci à toute l'équipe!

Par Christian V. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou