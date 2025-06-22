Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Barthélemy-d'Anjou
Un très bel accueil lors de la réunion/repas ! Toute l’équipe a été chaleureuse, souriante et disponible. Le moment partagé était convivial et bien organisé. Mention spéciale pour les locaux : propres, spacieux, lumineux, et vraiment très agréables. Une belle découverte et un cadre qui donne envie de revenir. Bravo à toute l’équipe !
Par Jeremy L. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou
Belle entrée, jolie déco, personnel très agréable, bon accompagnement auprès des personnes âgées. Couloirs propres et clairs , chambre très propre.
Par Sylvie M. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou
Très bon établissement, les personnelles sont aux petits soins pour les résidents
Par Yannick B. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou
Très satisfait de la résidence et de tout le . personnel . Notre maman apprécie d être ici et de participer aux activités.
Par Marie B. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou
Les Ehpad accueillent nos aînés quand ils ne sont plus autonomes et que nous ne pouvons plus les assumer. Cette aide est précieuse, car ils y trouvent sécurité, prise en charge médicale, aide à la vie quotidienne, ainsi que d' indispensables animations. Ma mère a passé les trois dernières années de sa vie à Bon Air. La Directrice y insuffle un esprit très positif. A Bon Air, je n'ai rencontré que bienveillance, disponibilité, écoute et professionnalisme. Un grand merci à toute l'équipe!
Par Christian V. • Résidence Bon Air , Saint-Barthélemy-d'Anjou