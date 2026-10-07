Maisons de retraite et EHPAD à Angers

Avec 20 maisons de retraite et EHPAD recensés sur son territoire, Angers propose aux familles du Maine-et-Loire une offre d'hébergement senior diversifiée et bien répartie. Préfecture du département et deuxième ville des Pays de la Loire, la cité angevine combine un tissu hospitalier solide autour du CHU d'Angers, une vie associative dense et un cadre de vie reconnu le long des bords de Maine. Cette densité d'établissements aide les résidents à rester proches de leurs repères familiaux, de leur quartier d'origine ou de leurs proches aidants, un critère qui pèse lourd au moment de choisir une résidence pour personne âgée.

Répartition géographique des Maisons de retraite et EHPAD à Angers

Les établissements angevins se répartissent entre le centre-ville historique, les quartiers résidentiels comme la Doutre, Belle-Beille, Monplaisir ou la Roseraie, et les communes limitrophes intégrées à Angers Loire Métropole. Cette implantation maillée facilite les visites familiales et l'accès aux commerces de proximité. Sur les 20 structures référencées, on compte 10 établissements publics, 16 du secteur privé non lucratif (associatif ou mutualiste) et 6 du secteur privé commercial. Le total dépasse 20 car certains établissements relèvent de plusieurs statuts juridiques, notamment les EHPAD publics autonomes et ceux gérés par des fondations reconnues d'utilité publique.

Le secteur public domine légèrement, avec des établissements souvent adossés au centre hospitalier universitaire ou aux centres communaux d'action sociale. Le privé associatif, très présent à Angers, hérite d'une tradition mutualiste et confessionnelle ancienne dans la région des Pays de la Loire. Les structures privées commerciales, plus récentes, se concentrent davantage dans les zones pavillonnaires ou les écoquartiers en développement.

Combien coûte un Maisons de retraite et EHPAD à Angers

Le tarif médian d'un EHPAD à Angers s'établit à 1649 € par mois, un montant proche de la moyenne nationale et sensiblement inférieur aux grandes métropoles voisines comme Nantes ou Rennes. La fourchette tarifaire s'étend de 1249 € à 3360 € par mois, ce qui reflète la diversité des prestations et des statuts juridiques. Les tarifs les plus accessibles correspondent généralement aux établissements publics habilités à l'aide sociale, tandis que les montants les plus élevés concernent les résidences privées commerciales avec chambres individuelles spacieuses, restauration gastronomique et services hôteliers étendus.

Le prix d'un hébergement en EHPAD se décompose en trois parties : le tarif hébergement (chambre, repas, animation, blanchisserie), le tarif dépendance (aide aux gestes de la vie quotidienne, modulé selon le GIR) et le tarif soins (pris en charge directement par l'Assurance Maladie). Seuls les deux premiers restent à la charge du résident ou de sa famille. À Angers, le tarif dépendance moyen pour un GIR 5-6 oscille autour de 6 à 8 € par jour, et grimpe à 18-22 € pour un GIR 1-2.

Pour une vue d'ensemble des prix dans le département, vous pouvez consulter notre page dédiée aux Maisons de retraite et EHPAD en Maine-et-Loire, qui rassemble plus de 100 établissements répartis sur l'ensemble du territoire angevin et choletais.

Bien choisir son établissement à Angers

Choisir une maison de retraite ne se résume pas au prix affiché. Plusieurs critères qualitatifs méritent votre attention. La proximité géographique avec la famille reste le premier facteur de bien-être : un résident visité régulièrement par ses proches conserve un meilleur moral et une meilleure santé cognitive. Le ratio d'encadrement (nombre de soignants par résident) constitue un indicateur fiable de la qualité d'accompagnement, surtout en cas de pathologies neurodégénératives.

Voici les questions à poser systématiquement lors d'une visite :

Quel est le ratio personnel soignant / résident, jour et nuit ?

Existe-t-il une unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?

? Quelles sont les modalités de visite des familles (horaires, jours, restrictions) ?

Comment sont gérées les sorties à l'hôpital et le retour dans l'établissement ?

L'établissement est-il habilité à l'aide sociale à l'hébergement ?

Notre guide complet pour choisir un EHPAD détaille chaque étape, de la première visite à la signature du contrat de séjour. Pensez également à demander le dernier rapport d'évaluation externe, désormais obligatoire et consultable par les familles.

Soins et vie quotidienne

Les EHPAD angevins proposent un accompagnement médicalisé 24 heures sur 24, avec présence d'aides-soignantes, d'infirmières diplômées et d'un médecin coordonnateur. Les pathologies les plus fréquemment prises en charge incluent les troubles cognitifs, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les suites d'AVC et les pertes d'autonomie liées au grand âge. Plusieurs établissements disposent d'unités spécialisées Alzheimer, parfois appelées CANTOU ou PASA (pôle d'activités et de soins adaptés).

La vie quotidienne s'organise autour d'activités variées qui stimulent la mémoire, le lien social et la motricité : ateliers mémoire, gymnastique douce, art-thérapie, jardinage thérapeutique, chorale, lectures partagées, sorties au marché ou au théâtre. Angers, ville étudiante et culturelle, dispose d'un environnement propice aux partenariats intergénérationnels avec les écoles, lycées et facultés du secteur. Plusieurs établissements collaborent avec l'université d'Angers sur des projets de gérontologie sociale.

La restauration tient une place centrale dans le quotidien des résidents. La majorité des EHPAD privilégient désormais une cuisine sur place, avec des produits locaux issus du Maine-et-Loire (volailles fermières, légumes des maraîchers angevins, fromages d'Anjou). Les régimes spécifiques (sans sel, diabétique, mixé, haché) sont systématiquement adaptés.

Hébergement permanent, temporaire ou accueil de jour

Les EHPAD d'Angers proposent trois formules d'hébergement distinctes, à choisir selon la situation du senior et de ses proches aidants :

L'hébergement permanent : la formule classique pour une installation durable, avec chambre individuelle ou double meublée et personnalisable.

: la formule classique pour une installation durable, avec chambre individuelle ou double meublée et personnalisable. L'hébergement temporaire : séjour de quelques jours à 3 mois maximum, idéal pour soulager un aidant familial épuisé, faire suite à une hospitalisation ou tester la vie en collectivité avant une entrée définitive.

: séjour de quelques jours à 3 mois maximum, idéal pour soulager un aidant familial épuisé, faire suite à une hospitalisation ou tester la vie en collectivité avant une entrée définitive. L'accueil de jour : la personne âgée passe la journée dans l'établissement (souvent 2 à 5 jours par semaine) et rentre dormir chez elle, ce qui retarde l'entrée en institution et préserve le maintien à domicile.

À Angers, plusieurs structures combinent ces trois formules au sein du même bâtiment, ce qui rend possible une transition en douceur si la dépendance s'aggrave. L'accueil de jour reste sous-utilisé alors qu'il représente un excellent compromis pour les familles. Notre dossier sur l'accueil de jour explique en détail son fonctionnement et son financement.

APA, ASH et aides financières à Angers

Le coût d'un EHPAD reste un sujet d'inquiétude majeur pour les familles. Heureusement, plusieurs aides financières existent pour alléger la facture mensuelle. L'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA) en établissement, versée par le Conseil départemental du Maine-et-Loire, couvre tout ou partie du tarif dépendance selon les revenus du résident et son niveau de GIR. Le dossier APA se dépose auprès du département du Maine-et-Loire ou via le CCAS d'Angers.

L'Aide Sociale à l'Hébergement (ASH) intervient lorsque les ressources du résident ne suffisent pas à couvrir le tarif hébergement. Elle est attribuée sous condition de ressources et fait l'objet d'une obligation alimentaire envers les enfants et descendants. Seuls les établissements habilités peuvent accueillir des bénéficiaires de l'ASH, et la plupart des structures publiques angevines le sont.

D'autres dispositifs complètent ce panorama : les aides au logement (APL ou ALS) versées par la CAF, la réduction d'impôt de 25 % sur les dépenses de dépendance et d'hébergement (plafonnée à 10 000 € de dépenses), ainsi que les aides ponctuelles des caisses de retraite complémentaires (Agirc-Arrco notamment). Notre guide des aides financières en EHPAD détaille les conditions d'éligibilité de chaque dispositif.

Pour explorer d'autres villes du Maine-et-Loire, consultez nos pages dédiées à Cholet, Saumur, Avrillé, Trélazé et Les Ponts-de-Cé.

Pour comparer en détail les 20 maisons de retraite et EHPAD d'Angers, consulter les tarifs actualisés, lire les avis des familles et organiser une visite, rendez-vous sur BookingSeniors, le comparateur de référence des établissements pour seniors en France.