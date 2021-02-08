Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Sébastien-sur-Loire
Mon mari a passé plus de 4 1/2 ans au Clos Je remercie tout le personnel et plus particulièrement l.équipe d'aides soignantes pour savoir donner en plus des soins une grande tendresse aux résidents. Un grand merci pour le grand soutien moral que l.on m.a donné aussi. Jannick
Par Dazelle-richard J. • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire
Mon beau-père y est resté quelques mois en.2023, en sortant d'hospitalisation. Malheureusement, il était en fin de vie donc n'a pas pu profiter des animations ou du joli parc pour se promener. Idéalement situé en bas de St Sébastien, face à la Loire, l'immeuble est plutôt beau et bien entretenu. Quand nous y sommes allés hors des horaires de bureau, un appui sur la sonnette extérieure et une personne est venue nous ouvrir rapidement...
Par William G. • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire
Merci à l'équipe qui a accueilli notre tante plusieurs années et l' accompagné au terme de sa vie avec soin et bienveillance
Par Jean M. • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire
Une directrice impliquée avec un accompagnement bienveillant.
Par Sylvie B. • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire
Belle résidence avec une équipe sympathique et professionnelle. Une Directrice impliquée.
Par Louloute2811 • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire