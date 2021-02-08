Mon beau-père y est resté quelques mois en.2023, en sortant d'hospitalisation. Malheureusement, il était en fin de vie donc n'a pas pu profiter des animations ou du joli parc pour se promener. Idéalement situé en bas de St Sébastien, face à la Loire, l'immeuble est plutôt beau et bien entretenu. Quand nous y sommes allés hors des horaires de bureau, un appui sur la sonnette extérieure et une personne est venue nous ouvrir rapidement...

Par William G. • Le Clos St Sebastien , Saint-Sébastien-sur-Loire