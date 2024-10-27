Je tiens à remercier l'ensemble des équipes des Ecrivains pour leur dévouement, leur gentillesse et leur patience pendant le séjour de mon papa dans cet établissement. Quelques mises au point liées au manque de personnel durant une certaine période ont été nécessaires mais résolues simplement par un dialogue clair et facile avec la directrice qui est accessible et investie dans sa mission. Un merci spécial au personnel qui a accompagné mon papa durant ses derniers jours avec beaucoup de douceur et de sérénité. Mesdames, messieurs, votre métier n'est pas facile, vous avez face à vous des personnes fragiles qui ont besoin de vous. Merci pour ce que vous leur apportez.

Par Carole D. • Résidence Des Ecrivains , Guérande