Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Guérande
Je souhaite adresser un grand merci à l' ensemble des professionnels (accueil, animation, direction, entretien, ergothérapeute, psychologue, soignants...) qui ont accompagné ma maman durant plus de 3 années. Tout au long de son séjour nous avons été très satisfaits par le professionnalisme et le côté humain des intervenants.Ils ont toujours cherché à répondre à nos attentes et ont offert un cadre de vie agréable. Placer ses parents âgés n'est pas une décision facile à prendre mais lorsque que l'on s'adresse à un établissement de cette qualité, cela est aidant et rassurant Encore un grand merci à l'ensemble des équipes
Par Jean F. • Résidence Des Ecrivains , Guérande
Merci à toute l'équipe et à sa directrice, ma mère a été accompagnée jusqu'au la fin avec efficacité et affection.
Par Françoise C. • Résidence Des Ecrivains , Guérande
Je tiens à remercier l'ensemble des équipes des Ecrivains pour leur dévouement, leur gentillesse et leur patience pendant le séjour de mon papa dans cet établissement. Quelques mises au point liées au manque de personnel durant une certaine période ont été nécessaires mais résolues simplement par un dialogue clair et facile avec la directrice qui est accessible et investie dans sa mission. Un merci spécial au personnel qui a accompagné mon papa durant ses derniers jours avec beaucoup de douceur et de sérénité. Mesdames, messieurs, votre métier n'est pas facile, vous avez face à vous des personnes fragiles qui ont besoin de vous. Merci pour ce que vous leur apportez.
Par Carole D. • Résidence Des Ecrivains , Guérande
Une belle résidence, le personnel est très professionnel et bienveillant, la directrice très investie dans l’organisation et la vie de la structure ! Merci à tous et brave pour le délicieux et convivial déjeuner de Noël des familles, Un vrai succès !
Par Carole H. • Résidence Des Ecrivains , Guérande
Je tiens à remercier l’ensemble du personnel des ECRIVAINS pour leur dévouement, leur gentillesse et leur patience. La communication a toujours été simple et mon père s’y est plu. Vous rendez la fin de vie de nos parents plus facile, heureuse même et vous avez les mots délicats dans les moments difficiles. Bravo à toute l’équipe pour votre humanité.
Par Florence D. • Résidence Des Ecrivains , Guérande