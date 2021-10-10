Depuis bientôt 1 an ma mère est devenue résidente au Clos de l'île Macé. Régulièrement je vais lui rendre visite, 2 à 3 fois/semaine. J'ai remarqué que les employés que ce soit les infirmiers(ières), aides-soignants(es), les animatrices sont là et toujours à leurs petits soins et cela avec le sourire et pourtant ce n'est pas si évident que ça. Ma mère me parle des repas et me dit régulièrement qu'elle mange très bien, il y a aussi des repas à thème, alors merci à toute l'équipe du chef des cuisines pour leur attention. Sans pouvoir citer tout le monde et chaque profession une à une, je tiens à féliciter et surtout à remercier tout le personnel et sans exception pour la disponibilité, l'attention et le sourire qu'il prête à tous nos aînés.

Par Cagnon A. • Résidence Le Clos De L'Ile Mace , Rezé