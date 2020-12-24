Le séjour de mon mari au Clos des Mûriers s'est très passé. Le lieu est très accueillant. L'équipe médicale et administrative très efficace, a su apporter la réactivité et la bienveillance indispensables à ce type de séjour, tant pour mon mari que notre cercle familial et amical à l'occasion des visites. Un grand Merci à tous !

Par Stéphanie B. • Résidence Le Clos Des Muriers , Batz-sur-Mer