Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Batz-sur-Mer
Le séjour de mon mari au Clos des Mûriers s'est très passé. Le lieu est très accueillant. L'équipe médicale et administrative très efficace, a su apporter la réactivité et la bienveillance indispensables à ce type de séjour, tant pour mon mari que notre cercle familial et amical à l'occasion des visites. Un grand Merci à tous !
Par Stéphanie B. • Résidence Le Clos Des Muriers , Batz-sur-Mer
Locaux très agréables et propres, personnel compétents et sympathiques, de très bons repas préparés sur places et des animations variées, tout est mis en œuvre pour satisfaire les résidents.
Par Lafdali C. • Résidence Le Clos Des Muriers , Batz-sur-Mer
Je rends visite à ma maman plusieurs fois par semaine depuis début décembre et je suis très satisfaite des soins qui lui sont prodigués. Elle est toujours propre ainsi que la chambre. Le personnel est bienveillant et à l'écoute.
Par Nathalie T. • Résidence Le Clos Des Muriers , Batz-sur-Mer