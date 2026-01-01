Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Malo (35400)
12 établissements trouvés
Prix
2880€2880€
Prix
2880€2880€
Ehpad Notre Dame Des Chenes
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
La Fontaine Aux Lievres
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Korian Le Solidor
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 880 € par mois
Maison De Retraite Petites Soeurs Des Pauvres De St Malo
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Residence Edylis
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Maison De La Briantais Et Usld
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Ehpad De La Haize
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Résidence autonomie Henri Lemarié
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Les Corbieres 1 Et 2
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Sainte Famille
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Le Plessis Pont Pinel
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Residence Boris Antonoff
Saint-Malo (35400)
Maison de retraite / EHPAD
Maisons de retraite / EHPAD proche de Saint-Malo
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Bruz(2)
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Iffendic(1)
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Saint-Pierre-de-Plesguen(1)
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Bourg-des-Comptes(1)