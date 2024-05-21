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Maisons de retraite / EHPAD à Tarbes (65000)

4 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tarbes

Lieu agréable pour les personnes agées.

Par Nadège N. Résidence Soleil D'Automne , Tarbes

Une très bonne maison de retraite

Par Keriem Résidence Soleil D'Automne , Tarbes

Maisons de retraite / EHPAD proche de Tarbes

Départements proche de de Hautes-Pyrénées