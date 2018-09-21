Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Limoges
Mon logement pendant pratiquement 2 ans. J'y ai été vraiment bien. Elle fermera à la fin du mois d'août 2019 malheureusement.
Par Ana • Résidence St Martial , Limoges
8 établissements trouvés
Limoges (87000)
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Mon logement pendant pratiquement 2 ans. J'y ai été vraiment bien. Elle fermera à la fin du mois d'août 2019 malheureusement.
Par Ana • Résidence St Martial , Limoges