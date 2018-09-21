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Maisons de retraite / EHPAD à Limoges (87000)

8 établissements trouvés

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Limoges

Scie

Par Frostomaniac Résidence St Martial , Limoges

Mon logement pendant pratiquement 2 ans. J'y ai été vraiment bien. Elle fermera à la fin du mois d'août 2019 malheureusement.

Par Ana Résidence St Martial , Limoges

Personnelle sympa

Par Jocelyne B. Résidence St Martial , Limoges

Au calme

Par Joseph P. Résidence St Martial , Limoges

Très très bien, à recommander

Par Michel L. Résidence St Martial , Limoges

Maisons de retraite / EHPAD proche de Limoges

Départements proche de de Haute-Vienne