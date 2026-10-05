L'établissement accepte-t-il les aides au logement et l'aide sociale ? Oui, la Résidence St Martial est habilitée à l'APL / ALS ainsi qu'à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Elle est également habilitée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Plusieurs dispositifs peuvent donc être mobilisés pour financer le séjour.

Y a-t-il une présence soignante la nuit ? Une équipe de nuit interne est présente sur site afin d'assurer la surveillance et la sécurité des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre, internes, encadrent l'organisation des soins.