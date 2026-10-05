Résidence St Martial à Limoges (87)
4.5 (6)
Maison de retraite / EHPAD à Limoges (87)
Allée Rameau B.P.3906, 87000 Limoges
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Médecin coordonnateur et équipe de nuit internes Psychologue et ergothérapeute internes
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence St Martial
Questions fréquentes
L'établissement accepte-t-il les aides au logement et l'aide sociale ?
Oui, la Résidence St Martial est habilitée à l'APL / ALS ainsi qu'à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Elle est également habilitée à l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Plusieurs dispositifs peuvent donc être mobilisés pour financer le séjour.
Y a-t-il une présence soignante la nuit ?
Une équipe de nuit interne est présente sur site afin d'assurer la surveillance et la sécurité des résidents. En revanche, l'établissement ne dispose pas d'infirmière de nuit sur place. Le médecin coordonnateur et l'infirmière cadre, internes, encadrent l'organisation des soins.
Quels professionnels paramédicaux interviennent auprès des résidents ?
L'équipe comprend un psychologue et un ergothérapeute internes, ainsi que des aides-soignants. Un psychiatre et un kinésithérapeute interviennent en externe selon les besoins de chaque résident. Cet accompagnement vise à préserver l'autonomie et le bien-être au quotidien.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Résidence St Martial
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Limoges
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Junien(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rochechouart(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cars(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Bujaleuf(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Léonard-de-Noblat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Nieul(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Yrieix-la-Perche(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Feytiat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ladignac-le-Long(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Couzeix(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Le Dorat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Nexon(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aixe-sur-Vienne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cussac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Isle(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chalus(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Nantiat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Laurent-sur-Gorre(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Verneuil-sur-Vienne(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Châteauneuf-la-Forêt(1)