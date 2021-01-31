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Maisons de retraite / EHPAD à Quintal (74600)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Quintal

Ephad très bien je suis intervenu en tant interimaire, malgré le manque de personnel, bonne prise en soin des personnes .à l écoute et bienveillance

Par Laure D. Le Jardin des Gentianes , Quintal

Ehpad TRÈS TRÈS BIEN JE SUIS INTÉRIMAIRE INTERVENU UNE FOIS IL Y A SI PEU LE PERSONNEL OCCUPE TRÈS BIEN DES RÉSIDENTS. BRAVO LA DIRECTION POUR VOTRE EHPAD

Par Oihiba M. Le Jardin des Gentianes , Quintal

Je suis parfaitement rassurée que ma mère vive dans cette résidence.bienveillance,qualité de soins ,échanges faciles avec les équipes à l’écoute et disponibles.grand merci.

Par Marie R. Le Jardin des Gentianes , Quintal

Personnel très a l'écoute et empathie. Bravo mesdames

Par Frederique G. Le Jardin des Gentianes , Quintal

Exellent epad ,j ai eu mon père pendant 3 ans et actuellement les parents de ma femme et nous sommes vraiment heureux et apaisés de savoir qu'ils sont entre des mains aussi bienveillantes que compétentes que toutes l équipe de cette maison de retraite. Nous recommandons vivement.

Par Hervé C. Le Jardin des Gentianes , Quintal

Maisons de retraite / EHPAD proche de Quintal

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