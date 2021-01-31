Exellent epad ,j ai eu mon père pendant 3 ans et actuellement les parents de ma femme et nous sommes vraiment heureux et apaisés de savoir qu'ils sont entre des mains aussi bienveillantes que compétentes que toutes l équipe de cette maison de retraite. Nous recommandons vivement.

Par Hervé C. • Le Jardin des Gentianes , Quintal