Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Quintal
Ephad très bien je suis intervenu en tant interimaire, malgré le manque de personnel, bonne prise en soin des personnes .à l écoute et bienveillance
Par Laure D. • Le Jardin des Gentianes , Quintal
Ehpad TRÈS TRÈS BIEN JE SUIS INTÉRIMAIRE INTERVENU UNE FOIS IL Y A SI PEU LE PERSONNEL OCCUPE TRÈS BIEN DES RÉSIDENTS. BRAVO LA DIRECTION POUR VOTRE EHPAD
Par Oihiba M. • Le Jardin des Gentianes , Quintal
Je suis parfaitement rassurée que ma mère vive dans cette résidence.bienveillance,qualité de soins ,échanges faciles avec les équipes à l’écoute et disponibles.grand merci.
Par Marie R. • Le Jardin des Gentianes , Quintal
Personnel très a l'écoute et empathie. Bravo mesdames
Par Frederique G. • Le Jardin des Gentianes , Quintal
Exellent epad ,j ai eu mon père pendant 3 ans et actuellement les parents de ma femme et nous sommes vraiment heureux et apaisés de savoir qu'ils sont entre des mains aussi bienveillantes que compétentes que toutes l équipe de cette maison de retraite. Nous recommandons vivement.
Par Hervé C. • Le Jardin des Gentianes , Quintal