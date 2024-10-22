Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Ville-la-Grand
Nous avons été très satisfaits du séjour de ma mère dans cet établissement. Accueil chaleureux, propreté des lieux, décoration, repas et animations, ainsi que la prise en charge des besoins du résident, rien n'est négligė.
Par Elodie V. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand
Très contente et satisfaite je recommande cette EHPAD l'équipe et le personnel sont aux petits soins. Merci
Par Claudia D. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand
Mes beaux parents ont séjourné dans cet Ehpad pendant plus de 10 ans et avec mon mari nous avons été enchantés par la bienveillance de cette équipe !!! Tout simplement un grand Merci pour leur investissement et nous avons bien vu que leur métier n’est pas simple… merci à vous pour votre gentillesse et votre empathie pendant toutes ces années ! Nous sommes très reconnaissants pour cet accompagnement de nos parents.
Par Mady B. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand
Je ne suis pas trop avis Google en général, mais je tenais vraiment à remercier de tout cœur l’ensemble du personnel de la résidence les jardins du mont blanc. Grâce à eux, à leur humanisme, leur bienveillance et leur temps précieux accordé à ma tante depuis maintenant une année, je la sens heureuse et bien dans sa peau et ça ça n’a pas de prix. Un grand merci également à madame la directrice qui, de ce que j’ai pu voir lors de mes visites, est une femme solaire auprès de ses résidents et de son personnel, et qui plus est à l’écoute et accessible pour les familles. Une maison de retraite à recommander +++ Arnaud.
Par Arnaud M. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand
Ma famille et moi même souhaitons remercier l’ensemble du personnel de la résidence les jardins du mont Blanc pour leur dévouement auprès de notre maman. Elle est résidente depuis 2019 et elle se sent en sécurité et bien accompagné par le personnel. À chacune de nos visites, l’accueil est toujours chaleureux et disponible. Nous tenions sincèrement à leur dire un grand merci pour leur dévouement ainsi qu'à la directrice qui est toujours à l’écoute. Merci à vous !
Par David P. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand