Je ne suis pas trop avis Google en général, mais je tenais vraiment à remercier de tout cœur l’ensemble du personnel de la résidence les jardins du mont blanc. Grâce à eux, à leur humanisme, leur bienveillance et leur temps précieux accordé à ma tante depuis maintenant une année, je la sens heureuse et bien dans sa peau et ça ça n’a pas de prix. Un grand merci également à madame la directrice qui, de ce que j’ai pu voir lors de mes visites, est une femme solaire auprès de ses résidents et de son personnel, et qui plus est à l’écoute et accessible pour les familles. Une maison de retraite à recommander +++ Arnaud.

Par Arnaud M. • Les Jardins du Mont-Blanc , Ville-la-Grand