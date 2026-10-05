L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Oui, la résidence dispose d'une Unité de Vie Alzheimer de 20 lits, spécifiquement aménagée pour accueillir les personnes présentant des troubles cognitifs. Cet espace sécurisé propose un accompagnement adapté avec des activités thérapeutiques dédiées.

Quelles aides financières peut-on obtenir pour cet EHPAD ? L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Selon la situation du résident, ces aides permettent de couvrir partiellement le coût de la dépendance, de l'hébergement ou du logement. Un dossier doit être constitué auprès du Conseil départemental de Haute-Savoie ou de la CAF.