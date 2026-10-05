Le Jardin des Gentianes à Quintal (74)
4.7 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Quintal (74)
305 route de Viuz, 74600 Quintal
Les points forts de l'établissement
Habilité APA, ASH et APL/ALS Unité de Vie Alzheimer de 20 lits Cadre montagnard à 15 min d'Annecy
À propos de l'établissement
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Le Jardin des Gentianes
Questions fréquentes
L'établissement accueille-t-il les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, la résidence dispose d'une Unité de Vie Alzheimer de 20 lits, spécifiquement aménagée pour accueillir les personnes présentant des troubles cognitifs. Cet espace sécurisé propose un accompagnement adapté avec des activités thérapeutiques dédiées.
Quelles aides financières peut-on obtenir pour cet EHPAD ?
L'établissement est habilité APA, ASH et APL/ALS. Selon la situation du résident, ces aides permettent de couvrir partiellement le coût de la dépendance, de l'hébergement ou du logement. Un dossier doit être constitué auprès du Conseil départemental de Haute-Savoie ou de la CAF.
Comment se rendre à la résidence depuis Annecy ?
Le Jardin des Gentianes se situe à 9 km d'Annecy, soit environ 15 minutes en voiture par la route de Viuz à Quintal. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs. L'accès reste pratique pour les familles résidant dans l'agglomération annécienne.
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Le Jardin des Gentianes
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Quintal
- Maisons de retraite / EHPAD→
Thonon-les-Bains(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Annecy(7)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Seynod(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Rumilly(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Évian-les-Bains(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Sallanches(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Seyssel(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Meythet(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chavanod(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Julien-en-Genevois(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ville-la-Grand(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Poisy(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Viry(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vétraz-Monthoux(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cervens(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chamonix-Mont-Blanc(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Groisy(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Cluses(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
La Roche-sur-Foron(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Veigy-Foncenex(1)